В учениях «Щит Союза-2011» примут участие курсанты Военной академии и военного факультета БГУИР

Активная фаза белорусско-российских учений «Щит Союза» проходит на полигонах «Гороховецкий» и «Ашулук» в России. В маневрах участвуют около 12 тысяч военнослужащих, в том числе около пять тысяч с белорусской стороны.

С воздуха боеготовность поддержат до полусотни самолетов и вертолетов, а на земле – две сотни единиц боевой техники, в том числе около 100 танков.

Впервые к россиянам и белорусам присоединится аэромобильная рота Украины. Еще одной особенностью стало участие курсантов Военной академии Беларуси и военного факультета БГУИР, которых привлекли в качестве младшего командирского состава.

Одними из первых на Гороховецкий полигон в Нижегородской области прибыли подразделения 86-й бригады связи. Они соединили абонентов совместного штаба руководства с участвующими воинскими частями. Таким образом, необходимая для учений сеть информационных коммуникаций Минск – «Ашулук» – «Гороховец» замкнулась полностью.

С первых минут работы линии коммутатора раскалены до красна. Современные цифровые аппаратные, поступившие на вооружение подразделений, каждую минуту пропускают через себя сотни мегабайт информации. В сравнении с аналоговыми возможности новых станций выше в 10 раз.

Для переговоров высшего командного звена настроена работа спутниковой связи. Ее считают самой эффективной и безопасной системой. Перехватить сигнал такой станции практически невозможно. При этом, за считанные секунды можно соединить абонентов в различных уголках земли.

Участник учений «Щит Союза-2011»:

На этих учениях уже закрывали каналы с узлами, находящимися на полигоне «Ашулук», и с российскими узлами, находящимися на Гороховецком полигоне.

На нынешних учениях в расчетах связистов – курсанты Военной академии. Для них эти маневры не только заключительная практика перед дипломом, но и в какой-то степени государственный экзамен. Его они пройдут вместе с войсками связи.