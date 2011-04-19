На реабилитацию и возвращение к нормальной жизни в пострадавших от аварии на ЧАЭС регионах потрачено около 19 млрд рублей

Четыре госпрограммы по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС успешно реализовано в Беларуси. Об этом говорили в рамках единого дня информирования.

Как отметил вице-премьер Валерий Иванов, Беларусь имеет успешный опыт в возрождении пострадавших территорий.

Валерий Иванов, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы провели культуро-технические мероприятия. Есть технологические вопросы, которые способствуют тому, чтобы уровень зараженности уменьшался. Поэтому мы их используем дальше.

Система удобрений, система культур, система севооборота приводят к том, что получаем экологически чистую продукцию.

Очень жестко все это проверяется и контролируется.

Между тем, атомная энергия была и остается самой дешевой и экологичной. Реакторы нового поколения способны обеспечить полную безопасность работы АЭС.

Сегодня в 29 странах мира успешно работают 442 атомных реактора. Планируется строительство еще около 60. Постоит собственный реактор в ближайшие годы и Беларусь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валентина Пивовар, председатель Смиловичского исполнительного комитета:

Строительство атомной электростанции – это необходимая мера. Сегодня такое время, что без электричества и энергоресурсов жизнь невозможна. Поэтому, я считаю, в мирных целях мирный атом – это необходимость времени.