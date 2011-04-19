По итогам проверок сельхозорганизаций Беларуси 7 должностных лиц отстранены от занимаемых должностей

Отношение белорусских аграриев к удобрениям, которые куплены за счет государства, зачастую можно назвать бесхозяйственным. Это отметили в Комитете госконтроля.

Проверки, проведенные по поручению главы государства, выявили, что более половины сельхозорганизаций хранили минеральные удобрения с грубейшими нарушениями.

Между тем, только в этом году на закупку выделили более миллиарда долларов. 60% – прямые бюджетные дотации. Семь должностных лиц по результатам проверок отстранены от занимаемых должностей. Около 60 понесли дисциплинарную ответственность, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валентин Малишевский, начальник главного управления Комитета госконтроля Республики Беларусь:

Основная проблема – это хранение в старых, пришедших в негодность складах минеральных удобрений. 20-30-40% крыши нет, стены проломаны. Ворот и охраны нет. Так мы относимся к нашему добру.

Василий Павловский, заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы должны во всех сельхозпредприятиях и райагросервисах в текущем году привести в должное состояние и норму все данные хранилища. Если разобраться, то для сельхозпредприятий это небольшие затраты. Просто этим нужно заниматься.