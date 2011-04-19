Из клиник Минска выписаны еще семь пострадавших в результате взрыва в метро

Во всех лечебных учреждениях имеется достаточный запас медикаментов, обеспечивается психологическая поддержка пострадавших и их близких, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Михаил Герасименко, заместитель главного врача 6-ой городской клинической больницы Минска:
Пациенты постепенно идут на поправку. Ряд пациентов переведен из реанимации в общие травматологические отделения, где будет проходить долечивание. На данный момент у нас находиться 13 человек, один сегодня выписывается. Практически каждый выписывается со словами благодарности по отношению к персоналу: врачам, медсестрам, санитаркам.
Кирилл Светлов:
Состояние улучшается. Уже нормально хожу. Сначала хромал. Врачи очень хорошие – помогают по всем вопросам.
Александр Махлин, заместитель главного врача по детской хирургии 1-ой городской клинической больницы Минска:
Больные идут на поправку. Практически всех мы выписали, кроме двух пациентов, которые находятся у нас на стационаре. Практически все больные выздоровели. Все будут в нормальном состоянии, будут полноценными гражданами страны.