Из клиник Минска выписаны еще семь пострадавших в результате взрыва в метро

Сейчас на стационарном лечении в больницах находятся 128 человек. Все пациенты получают необходимую медпомощь, в больницах усилены бригады дежурных врачей.

Во всех лечебных учреждениях имеется достаточный запас медикаментов, обеспечивается психологическая поддержка пострадавших и их близких, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Герасименко, заместитель главного врача 6-ой городской клинической больницы Минска:

Пациенты постепенно идут на поправку. Ряд пациентов переведен из реанимации в общие травматологические отделения, где будет проходить долечивание. На данный момент у нас находиться 13 человек, один сегодня выписывается. Практически каждый выписывается со словами благодарности по отношению к персоналу: врачам, медсестрам, санитаркам.

Кирилл Светлов:

Состояние улучшается. Уже нормально хожу. Сначала хромал. Врачи очень хорошие – помогают по всем вопросам.

Александр Махлин, заместитель главного врача по детской хирургии 1-ой городской клинической больницы Минска:

Больные идут на поправку. Практически всех мы выписали, кроме двух пациентов, которые находятся у нас на стационаре. Практически все больные выздоровели. Все будут в нормальном состоянии, будут полноценными гражданами страны.

