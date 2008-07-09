В Гомельской области задержаны две банды автоугонщиков

На ночную "рыбалку" за автомобилем ходили 8 несовершеннолетних гомельчан. Отпросившись у родителей, под предлогом рыбалки, парни угоняли автомобили.

Всего за пару месяцев малолетние преступники угнали 6 легковых автомобилей. Хищения в основном происходили ночью. Проникнув в машину, молодые люди просто катались по городу. Иногда оставляли что-нибудь на память – например, фары или магнитолу. Сообщения об угонах с одинаковым почерком в оперативных сводках стали появляться с начала мая. И только сейчас преступников удалось задержать.

Некоторые же владельцы, оставляя свои автомобили без присмотра, зачастую и не осознают всех последствий подобной беспечности. Объектом преступного посягательства несовершеннолетних угонщиков были автомобили российского производства. А точнее Жигули шестой модели. Именно в них есть форточка, легко открыв которую просто попасть и в сам автомобиль.

Теперь двум членам преступной группы грозит до 7-ми лет лишения свободы. Сейчас они в следственном изоляторе. Подобная группа угонщиков промышляла и в Мозыре. Двое несовершеннолетних всего за несколько недель умудрились отметиться еще и в Калинковичах, Речице и Гомеле.