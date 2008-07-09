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Генпрокуратура Беларуси предлагает обязать фотоателье согласовывать с клиентами право размещать их личные фотографии

09 июля 2008 16:50
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Законодательно планируется это закрепить дополнением правил бытового обслуживания потребителей. Зачастую хитрые папарацци, обнаружив пикантные фотографии с клубничкой, забывают об этике напрочь. И приватные фото расходятся по просторам всемирной паутины без ведома клиентов. Генпрокуратура и Совмин обезоружить папарацци решили законодательно – внести изменения в правила бытового обслуживания потребителей. Теперь работники фотоателье обязаны согласовывать с заказчиком операции с их фотопленкой. В случае махинации закононепослушным грозит административная ответственность в виде штрафа – 30 базовых величин.
# общество

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