Президент Беларуси принял решение об оказании безвозмездной помощи Супрасльскому Благовещенскому монастырю

Монастырь – старейший центр православия в Польше, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси. Построенная еще в 15 веке, известным белорусским деятелем – Ходкевичем, теперь святыня нуждается в ремонте. Наше государство передало на восстановление Храма Воскресения Христова и реконструкцию катакомб 20 тонн строительных материалов. В перспективе поставка в этот православный монастырь, металлоконструкций и комплекта белорусских ковров.