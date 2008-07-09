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Президент Беларуси принял решение об оказании безвозмездной помощи Супрасльскому Благовещенскому монастырю

09 июля 2008 16:49
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Монастырь – старейший центр православия в Польше, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси. Построенная еще в 15 веке, известным белорусским деятелем – Ходкевичем, теперь святыня нуждается в ремонте. Наше государство передало на восстановление Храма Воскресения Христова и реконструкцию катакомб 20 тонн строительных материалов. В перспективе поставка в этот православный монастырь, металлоконструкций и комплекта белорусских ковров.
# общество

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