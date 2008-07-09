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В Ленинградской области ограбили белорусский туристический автобус

09 июля 2008 16:51
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Никто из граждан Беларуси не пострадал, так как все туристы в этот момент находились в гостинице. Инцидент произошел минувшей ночью. Как уточнили в правоохранительных органах, преступление было совершено на охраняемой стоянке в деревне Кипень Ломоносовского района Ленинградской области. Неподалеку было найдено тело помощника сторожа парковки, который получил тяжелые травмы. В настоящее время он госпитализирован. Правоохранители проводят расследование.
# общество

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