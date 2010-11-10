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В. Голованов, министр юстиции Беларуси: У нас выполнены все нормы международного гуманитарного права

10 ноября 2010 13:22
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Беларусь — лидер в СНГ по выполнению норм международного права. Такое заявление прозвучало сегодня на семинаре по внедрению международного гуманитарного права.

В Минске собрались представители министерств иностранных дел, юстиции, обороны и культуры стран СНГ.

Проведение подобного мероприятия именно в белорусской столице — это признание международным сообществом достижений нашей страны в этой области. А звание лидера региона дает новые возможности сотрудничества и реализации многомиллионных проектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Голованов, министр юстиции Республики Беларусь:
Всё, что требуют от нас международные нормы, в частности защита жертв вооруженных конфликтов, защита культурных ценностей и введение норм международного гуманитарного права при ведении военных конфликтов в Беларуси уже выполнено.

Паскаль Меж Вагнер, начальник отдела Международного Комитета Красного Креста по оперативной деятельности в Восточной Европе и Центральной Азии:
Сейчас в стране нет вооруженных конфликтов, поэтому мы не можем на практике посмотреть, как действуют эти нормы. Однако те процессы, которые происходят, являются очень серьезными. И мы считаем, что в этом отношении Беларусь является примером для других стран региона.

# общество

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