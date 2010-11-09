Александр Лукашенко – белорусским чиновникам: Хватит прятаться в кабинетах

Как повысить эффективность работы с обращениями граждан обсуждалось девятого ноября на совещании у Президента. Впервые в истории на таком высоком уровне. И как заметил Александр Лукашенко, обусловлено это, в первую очередь, стремлением помочь людям. Речь шла, в первую очередь, о болевых точках, чтобы вовремя назначить для них лечение.

Учитель младших классов, пенсионерка Нелли Петровна, больше 30 лет живет в Томашовке. Получив квартиру, не могла нарадоваться: просторно и уютно. Правда, теплый климат жилья быстро сменился холодами. Зимой в квартире едва было плюс 10 градусов. Спать приходилось чуть ли не в шубе.

Нелли Опонюк, пенсионерка:

Когда спать ложилась, на обогреватель клала одеяло. Пока одеяло и ночнушка докрасна не нагревались, в постель не ложилась. Очень простыла этой зимой.

Виновником холодов оказалась котельная. Томашовка растет, а мощностей для обогрева не хватает. Вот и получилось, что жителей грела лишь надежда и десятки писем, которые они отправляли местным властям.

Александра Городничук, пенсионер:

Обращались в сельсовет, в райисполком, облисполком, прокуратуру.

С мертвой точки дело сдвинулось после обращения в межведомственную комиссию. Этой зимой мерзнуть уже не придется.

Чтобы встряхнуть чиновничью вертикаль и заставить работать, в последние годы государством сделано много. Дебюрократизирован целый ряд процедур, отравлявший жизнь многих. К примеру, почти четыре года работает Директива № 2. За это время достучаться до руководителя любого уровня стало проще. Заработали службы «одного окна». Теперь уже не надо «получать справку для справки». На фоне других стран Беларусь в этом плане развита и в законодательной сфере. И сейчас в Парламенте находится закон, который должен еще больше укрепить защиту прав граждан.

Но все положительное иногда перечеркивается отдельными чиновниками на местах.

Государство для народа – это главный аспект политики. Ведь для людей важны не только показатели ВВП, подчеркнул Александр Лукашенко, но и то, как решаются их житейские проблемы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Бюрократизм многолик и живуч. Как только мы где-то упускаем из виду эту проблему, она обостряется и портит жизнь многим людям. Времени и сил на устранение его проявлений потребуется много, но уже сегодня видно, что результаты этой работы находят широкий общественный отклик, который свидетельствует о своевременности предпринятых нами шагов.

Проблемы населения в разрезе хорошо видны в рабочих поездках главы государства по регионам. Людские просьбы напрямую к Президенту говорят об отношении местной власти к чаяниям простых людей. И это касается буквально всего спектра жизни: от социальной поддержки семей до образования и здравоохранения. Зачастую, эти вопросы не требуют больших финансовых вливаний. Необходимо только внимание к человеку.

Александр Лукашенко:

В верхних эшелонах власти с легкостью спускают обращения граждан на местах или, как говорится, пускают человека по большому кругу инстанций. На местах отделываются издевательскими отписками или, хуже того, направляют жалобу на реагирование тому, на кого люди жалуются. Никакой тут объективности и внимания ждать не приходиться. А люди же надеются на справедливость власти.

На совещание были приглашены все высшие должностные лица, работники Администрации Президента, Совета министров, председатели госкомитетов, облисполкомов, руководители средств массовой информации и общественных объединений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Словом, именно те, на ком лежит сегодня ответственность за качество работы с населением.

И Александр Лукашенко сразу предложил нестандартный ход. Не заслушивать доклады, а выслушать людей, которые прямо в эти минуты пришли в общественную приемную.

Первым прозвучало обращение жительницы Браславского района. Люди на своих подворьях вырастили в этом году богатый урожай зерновых, но местные власти не помогли вовремя убрать хлеб. Урожай погиб.

Подберёзкина Галина, жительница Брестской области:

Как быть, если такое обращение к простым людям? Мы неоднократно обращались в райисполком Брасловского районного совета. Но мы не видели никакой поддержки. Вот поэтому мы сегодня у Вас на приеме.

Глава Государства тут же поднял губернатора Витебской области.

Александр Лукашенко:

Зенон Кузьмич, вопрос возьмите на контроль. Если подтвердиться это хоть по одной усадьбе, всех надо снять с работы. Срок – неделя.

Возмутила Александра Лукашенко и проблема, с которой приехала в Минск жительница Кричева. Ее дом в аварийном состоянии. Но это лишь полбеды. На первом этаже – бесхозный магазин, где собираются бомжи. Местные чиновники закрывают на это глаза.

Татьяна Стельмакова, жительница Кричева:

В этом году два раза вызывали МЧС, потому что в квартирах стоит дым из-за пожаров. Подвальное помещение затоплено водой, горячей воды нет.

Александр Лукашенко:

Почему люди с этими вопросами едут ко мне. Это же вопрос ваш, который решается на месте. Почему такая черствость в отношении к людям?

К слову, менее 40% белорусов устраивает то, как местные власти решают их проблемы. Это результат соцопроса, проведенного Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента. Опрашивалось население, которое пришло на прием к руководителям межведомственных рабочих групп во время мониторинга работы госорганов с обращениями граждан.

В качестве причин обращения люди указывали следующие обстоятельства: «это была их последняя надежда», «безрезультатность предыдущих обращений», «на местах решить проблему невозможно» и то, что они «не доверяют местным органам власти». Причем надежды на межведомственную группу, в том что проблема наконец-то будет решена, возложило наибольшее количество опрошенных.

Сам мониторинг, как заметил Президент, белорусами был воспринят как шанс быть реально услышанными. При этом более половины всех негативных оценок получила служба ЖКХ. Более чем в 80% жалоб люди указали на расхлябанность и неисполнительность работников этой службы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Белохвостов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Министр принимает, губернатор принимает, а прораб не принимает. Именно там эти вопросы надо обсуждать, а не в кабинетах.

Александр Лукашенко:

Вы должны сделать так, чтобы у прораба трещали кости и связки в руках. Вот как вы должны сделать. Прораб должен знать, что это его последнее место. Если его выгонят, то ему дорога только одна – мастерок в руки или лопату. Вот тогда будет порядок. Вы пока этого не сделали.

Рост жалоб также в сферах здравоохранения, соцзащиты и строительства. По жилью, к примеру, за эти девять месяцев – 25 тысяч обращений. Это стоимость квартир, их качество и сроки ввода. Министерство предложило устанавливать ящики для жалоб даже у недостроенных домов, чтобы знать о проблемах заранее, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Селезнёв, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

В строительных организациях республики и райисполкомах уже ведется системная работа по сбору замечаний граждан по качеству строящегося жилья. Эта работа производится совместно с председателями жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников.



Ряд конкретных предложений о том, как переломить ситуацию, предлагают и Администрация Президента и Комитет Госконтроля. К примеру, предлагается перестроить работу по социальным стандартам, усилить наказание за нерешенные людские проблемы. Не реже раза в месяц проводить горячие линии с населением, пресс-конференции. Чтобы граждане знали, что есть и обратная связь, а не только в одну сторону – до кабинета чиновника.

Предложения Александр Лукашенко одобрил.

Владимир Макей, Глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Выход, как нам представляется, состоит в обеспечении связи между рядовыми гражданами и центральным органом управления, в жестком контроле за работой с обращениями граждан руководителей всех уровней и безусловном спросе за упущения. В рамках планируемой работы по обновлению сайта Президента Республики Беларусь мы намерены ввести новую форму с обращениями граждан, направленными по интернету, приравняв их к устным и письменным обращениям. Это, конечно, потребует дополнительных усилий и создания дополнительного структурного подразделения, но это необходимо делать для того, чтобы граждане знали, что они имеют прямой выход на Президента и обратную связь практически с самим главой государства, к которому они привыкли обращаться как к последней инстанции.



Люди и земля – главное, что у нас есть, заметил Александр Лукашенко. И напомнил, что порядок нужно навести везде.

Александр Лукашенко:

Зернотока, машинные дворы. Все эти брошенные и где вы уже не работаете остовы в течение года захоронить.

Все до первого января должно быть вычищено.

За земли ответите головой. Земли сельскохозяйственного назначения – это неприкосновенный запас и величайшая ценность нашего государства. Люди и земля. Все, больше у нас ничего нет.

Работу по дебюрократизации Президент назвал неудовлетворительной, заметив, что в будущей пятилетке этот вопрос должен исчезнуть. Чиновники должны идти к людям.

Александр Лукашенко:

Первое. Информационная открытость и доступность власти. Каждый приходящий во власть должен уметь разговаривать с людьми, и не только вести диалог, а даже спорить с большими коллективами и доказывать, что он – представитель нормальной власти. Хватит прятаться в кабинетах.

Второе. Помимо информирования власть должна обеспечивать повседневную реальную заботу о людях. Мы не зря разработали минимальные стандарты, о которых здесь только что говорили. Поэтому вопрос губернаторам: социальные стандарты – это ваш хлеб. Они должны быть реализованы. Надо откорректировать – корректируйте. Но не в сторону упрощения.

Комитету Госконтроля необходимо особое внимание уделить вопросу выполнения в регионах минимальных социальных стандартов. А там, где люди достигли минимального уровня, берите планку выше. Не надо останавливаться.

Третье. Хроническая нерешенность проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Новоселы должны иметь гарантии комфортного проживания, а не переделывать все, что сделали строители. Такое положение вещей помимо всего прочего унижает людей. Еще одним больным вопросом являются продолжающиеся факты строительства так называемых финансовых пирамид. Это недопустимо.

Четвертое. Обращаю внимание генерального прокурора на то, что в отстаивании прав и законных интересов граждан при их обращении в госорганы на сегодняшний день не достаточна роль прокуратуры. Ее не видно вообще. Пока еще привлечение к ответственности должностных лиц, организаций по инициативе органов прокуратуры практикуется весьма осторожно. Необходимо обеспечить должный уровень организации работы с обращениями граждан непосредственно в органы прокуратуры. К сожалению, со стороны рай- облпрокуроров нередки формальные отписки, пересылки контрольных обращений в нижестоящие органы.

Пятое. Согласно статусу депутата, работа с обращениями граждан является одной из главных составляющих его деятельности. Люди избрали депутата и ждут реального внимания к их заботам и проблемам. Однако, будучи кандидатом в депутаты, щедро раздавая обещания после избрания, некоторые из них забывают об этих обязанностях и наказах своих избирателей.

Шестое. К работе с обращениями граждан должны более активно подключаться общественные объединения. Всем им пора найти свое место в этом деле. Тогда уровень доверия у населения существенно возрастет.

И последнее. Работа с обращениями граждан в государственных органах ни в коем случае не должна быть второстепенной. По всей вертикали власти должны быть задействованы все механизмы. Все люди, весь корпус чиновничества. Чтобы свести на нет случаи формализма и бюрократизма. И не думайте, что сегодняшнее мероприятие мы провели, потому что завтра президентские выборы. По своему содержанию и по форме оно абсолютно не соответствует президентским выборам. Мне это абсолютно не надо. Я не собираюсь заискивать перед людьми и пиарить на этой теме. Я еще раз подчеркиваю: это важное совещание своими результатами обращено в завтрашний день. Это наиважнейшая задача и работа каждого из вас.

Президент также подчеркнул, что контроль за исполнением Директивы о дебюрократизации будет ужесточен. Мониторинги будут проходить дважды в год. Если каждый чиновник в стране решит хотя бы одну проблему, людям станет жить значительно легче.

Дебюрократизация: на исправление ошибок Александр Лукашенко дал чиновникам неделю