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Из-за сильного тумана задержана половина рейсов в Национальном аэропорту «Минск»

10 ноября 2010 12:46
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Из-за плохой видимости утром с опозданием приземлились борты из Бейрута, Тегерана, Батуми и Москвы.

Почти на полтора часа сместилось время вылета из Минска в Стокгольм, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Гусаров, генеральный директор национальной авиакомпании «Белавиа»:
У нас задержаны около половины рейсов от 3 до 5 часов, то есть задержки достаточно серьезные. На данный момент мы вынуждены задерживать рейсы на Стокгольм, Москву — «Шереметьево». Утром погода на вылет была, не было погоды на прилет самолетов. Во второй половине дня рейсы будут выходить по расписанию.

# общество # Погода

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