Олимпийская чемпионка Оксана Менькова: Метать молот после беременности я стала лучше

Олимпийская чемпионка Пекина в метании молота Оксана Меньковаэтой осенью стала мамой. 24 сентября у нее родилась дочь Арина.

Оксана Менькова, олимпийская чемпионка:

Когда мне ее впервые принесли, у меня сразу навернулись слезы. Мне делали кесарево сечение, и я, кажется, целую вечность ждала, пока меня отпустят из реанимации. Очень тяжело: ты ждешь, ждешь ... Ну и когда увидела наконец, то расплакалась.

Мне только сказали, что я немного перебрала вес. Во время беременности я набрала 26 килограммов. Честно говоря, не думала, что так быстро восстановлюсь и сброшу лишнее. Вообще казалось, что сбросить это нереально. Но сейчас осталось всего пару килограммов.

Мне очень помогает мой муж. Я уже тренируюсь, и мне не приходится 24 часа в сутки сидеть дома. Ночью к Арине встает муж, у меня есть возможность выспаться. Что касается бабушек, то мы попросили в первый же день их не беспокоиться. И одна, и вторая бабушка взяли отпуска на работе, и началось ... Мы с Олегом попросили их ехать домой и решили, что пока попробуем справляться самостоятельно.Дочь меняется: если поначалу была больше похожа на мужа, то теперь ни я, ни Олег не находим в ней ничего своего. Но нам говорят, что все впереди.



Оксана Менькова уже начали тренироваться и планирует подготовиться и выступить и на нынешнем чемпионате мира, сообщает ctv.by со ссылкой на «Звязду».



Оксана Менькова, олимпийская чемпионка:

Впервые после перерыва попробовала бросать молот. Тренер сказал, что получается даже лучше, чем до беременности. Так что все пошло на пользу.