В годы Второй мировой войны белорусы тоже спасали евреев

Медали и дипломы Праведников народов мира вручат семи гражданам Беларуси, которые в годы Второй мировой войны спасали евреев.Церемония пройдет 19 апреля в Израильском культурно-информационном центре и будет посвящена Дню Катастрофы и героизма европейского еврейства. Отметим, что звание "Праведник народов мира" имеют уже более пятисот белорусов. Если их заслуги оказываются признанными посмертно, медаль и почетный диплом передаются ближайшим родственникам, а имена заносятся на Стену почета, которая находится на территории музея Яд-Вашем.