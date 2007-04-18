Холодно и дождливо:

Под таким девизом пройдет эта неделя в Беларуси. В предстоящую ночь атмосферный фронт с Западной Европы принесет дожди на большую часть территории страны. Столбик термометра уже 19 апреля не преодолеет отметку в 13 градусов тепла. В последующие двое суток синоптики прогнозируют осадки и порывистый ветер. В предстоящую субботу может выпасть и мокрый снег, а днём температура понизится до 2-8 градусов тепла. И лишь в Брестской области воздух прогреется до +10. Осадки прекратятся лишь к воскресенью. При этом в ночь на 22 апреля ожидается от нуля до -5. Днем только 4-10 тепла. По предварительным прогнозам синоптиков, кратковременные дожди местами пройдут ещё в начале следующей недели. Но температура воздуха начнет постепенно повышаться. И к 24 апреля днем потеплеет до 10-16 тепла. В Брестской области возможно до 20 выше нуля.