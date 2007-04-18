В "конюшне" пограничных групп республики - пополнение

В пограничных группах республики проходит масштабное техническое перевооружение.К празднованию Дня победы подразделения границы должны быть полностью оснащены. Военные автопарки пополнят 375 новых УАЗов, Газелей и МАЗов. Перевооружение проходит в рамках программы переоснащения силовых структур Беларуси, а также совместного проекта ЕС и ООН "Бомбел-2". Старая техника также останется на вооружении. Секрет длительного срока её эксплуатации - специальная система сезонного обслуживания. К примеру, в эти дни в пограничных группах автомобили активно готовят к летнему периоду.