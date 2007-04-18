Образование не имеет границ

"Образование без границ" - под таким названием в Беларуси проходит конференция выпускников-иностранцев, окончивших вузы республики.Такой форум состоялся в стране впервые. На него приглашено около 40 человек из 18 стран мира.

Впервые студенты-иностранцы приехали на учебу в Беларусь в начале 60-х. Альма-матер для семерых монголов стал политехнический. В 80-х за белорусским образованием прибыло уже около 7 тысяч человек. Нынешний форум собрал выпускников, которые в разные годы окончили 15 белорусских вузов. Уроженцы Сирии, Марокко, Венгрии и других стран занимают достойные посты в политической и экономической сферах на родине. И сегодня есть возможность обменяться впечатлениями.

"Это возможность показать уровень развития нашей промышленности, сельского хозяйства, медицинского обслуживания, образования. Это контакты непосредственно для того, чтобы развивать экономические связи. Безусловно, это и культурный обмен", - считает министр образования Республики Беларусь Александр Радьков.

Вплоть до 20 апреля участники форума будут посещать различные вузы, предприятия, и получать информацию о белорусской системе образования. По мнению иностранцев, высшая школа здесь сильная.