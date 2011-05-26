В доме пенсионерки в Ждановичах обнаружена нарколаборатория

В изготовлении наркотиков обвиняется заместитель директора одной из минских фирм. Производством амфетамина мужчина занимался в импровизированной лаборатории в поселке Ждановичи.

При его задержании сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью изъяли партию уже готового наркотика.

Подозреваемый был ранее судим за аналогичное преступление. Сейчас мужчина находится под следствием. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Василий Лосич, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Республики Беларусь:

В Ждановичах, в доме пенсионерки организовал лабораторию по производству амфетамина. В ходе проведенных мероприятий было изъято лабораторное оборудование, большое количество прекурсоров и порядка 40 грамм готового наркотического вещества.

К слову, в Беларуси с начала года пресечено 15 каналов поставок наркотиков и выявлено 10 нарколабораторий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».