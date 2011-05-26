В пункте пропуска Козловичи организуют «зеленый коридор» для грузового коммерческого транспорта

В Беларуси в ближайшее время создадут зеленый коридор для товаров, перемещаемых автотранспортом.

В качестве эксперимента в пункте пропуска Козловичи на белорусско-польской границе организуют «зеленый» коридор для грузового коммерческого транспорта. Время пересечения границы таким образом сократится до 30 минут, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Это станет возможным благодаря оптимизации процедуры оформления необходимых документов. Прежде этим занимались помимо таможенной и пограничной служб еще ряд санитарных ведомств. Теперь же принцип «одного окна» начнет работать и на границе. Если эксперимент будет успешным, к 2012 году подобная система появится на всех пунктах пропуска.

Сергей Борисюк, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Зачем отправлять перевозчика еще в одно контролирующее ведомство только для того, чтобы поставить отметку, что да, такой документ присутствует. Вот мы и пытаемся поэкспериментировать и показать, что мы самостоятельно можем поработать в данном направлении и реально сократить время прохождения границы