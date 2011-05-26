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Опрос. Какие преимущества отдыха в загородных лагерях видят минчане?

26 мая 2011 09:44
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Традиционный опрос программы «Столичные подробности».В этот раз корреспонденты интересовались мнением минчан о детском отдыхе в лагерях.
# общество # Опрос минчан

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