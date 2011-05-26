Опрос. Какие преимущества отдыха в загородных лагерях видят минчане?

В спорткомплексе БНТУ вскоре заработает бассейн, аналогов которому нет в Беларуси

Бассейн, аналогов которому нет в Беларуси, 9 спортивных залов и центр диагностики для контроля состояния спортсменов — всё это вскоре будет доступно не только студентам вуза, но и любому небезразличному к своему здоровью.