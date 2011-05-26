26-летний директор коммерческой фирмы в Минске обманом завладел суммой в размере около 55 миллионов рублей

Мошенник в отделениях «Белпочты» предъявлял липовые платёжки, по которым кассовые сотрудники перечисляли значительные суммы по адресам.

Их злоумышленник указывал в извещениях. Деньги шли как на оплату кредитных долгов, так и на личный счёт, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В отношении горе-предпринимателя возбуждено уголовное дело. За мошенничество в крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме этого проводится проверка в отношении сотрудников, которые, принимая платёжные извещения, не заметили подделок.

Алла Голубович, пресс-офицер Фрунзенского РУВД Минска:

Злоумышленник платежные поручения изготавливал сам, никаких печатей банка на них не было. Их он предъявлял работникам филиалов «Белпочты» и указывал в извещениях лиц, которым хотел перечислить деньги. Почему работники «Белпочты» не обратили на это внимания — возможно, потому что он, как настоящий психолог, выбирал особый момент для совершения подобной операции: приходил на почту незадолго до закрытия, умел пустить пыль в глаза.