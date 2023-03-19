В деревне можно будет жить лучше, чем в городе? О развитии Беларуси рассказал Валентин Байко

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальное интервью с сенатором. Конституционный строй, национальная безопасность, социальная политика, экономика, работа с людьми и грамотное реагирование на современные вызовы. Эти и многие другие направления являются фундаментальными и всегда находятся в приоритете нашей страны. Именно об этом мы поговорим с гостем нашей студии. У нас в гостях член Совета Республики Валентин Байко. Сенатор о важности обновленной Конституции и ВНС Никита Рачиловский:

В феврале 2022 года состоялся референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. Как эти изменения уже отразились на нашем обществе?

Валентин Байко, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Хочется сказать, что до референдума была проделана огромная работа и парламентариями, и органами местной власти, и гражданами нашей страны в целом. Было много дискуссий, обращений (и устных, и письменных), было проведено много диалоговых площадок, различного рода встреч, общения с людьми. Поэтому чаяния народа в итоге воплотились в Основном законе нашей страны. В него был внесен ряд существенных изменений, которые, на мой взгляд, в первую очередь направлены на то, чтобы жизнь нашего общества сделать лучше, безопаснее, стабильнее. Думаю, за этот период эти изменения в том или ином объеме людьми ощущаются, потому что общество стало сплоченным, увереннее в завтрашнем дне, развитии страны и общества в целом. Никита Рачиловский:

В 2024 году начинает свою работу высший орган народовластия ВНС. Какой вы видите его работу? Валентин Байко:

1 тысяча 200 делегатов должно быть на этом собрании, они будут избираться нашими гражданами нашей страны. Это огромная и очень серьезная диалоговая площадка для определения вектора развития нашего общества и нашей страны. Поэтому в процессе дискуссий и выступлений на ВНС определяется вектор развития, который важен и для существующего поколения, и для будущих поколений. Как развиваются регионы? Никита Рачиловский:

Президент всегда делает акцент на развитие регионов. Какие вы видите перспективы развития конкретно в своем регионе, какие проекты можно продвигать?

Валентин Байко:

Так получается, что я представляю три региона Гродненской области: Мостовский, Щучинский и Волковысский районы. Безусловно, много вопросов есть в развитии регионов. Это связано с тем, что нужно создать условия, чтобы люди жили и хотели жить в регионах, потому что общий мировой тренд такой, что люди уезжают из малых городов, деревень, они хотят жить в больших городах, то есть цивилизация вносит свои коррективы в развитие и в жизнь людей. Поэтому нужно, чтобы в регионах создавались производства, чтобы развивалось сельское хозяйство, чтобы были рабочие места, чтобы молодежь могла достойно проводить свой досуг, чтобы было медицинское обслуживание, школы и так далее, чтобы люди жили в малых городах и в деревнях. Государство очень многое для этого делает, но это очень сложный и непростой путь, который трудозатратный, много средств для этого надо, из бюджета огромные ресурсы на это направляются. Очень много сделано, очень большие достижения есть, но еще огромный кусок работы впереди, чтобы наши регионы развивались. Сейчас идет очень большая программа, которая инициирована правительством, по-моему, она называется «Один инвестиционный проект в одном регионе», то есть каждый регион, каждый районный центр и представители местной власти заинтересованы в том, чтобы там инвестиционные проекты развивались. И это на контроле у премьер-министра находится, на контроле у главы государства. «Весь мир для нас открыт, мы должны работать там, где это возможно»

Никита Рачиловский:

По итогам визита Президента в Иран, Китай, Зимбабве, какие вы видите экспортные возможности в странах дальней дуги? Валентин Байко:

Для тех предприятий, где я работаю, а наши основные рынки сбыта – это Беларусь, Россия и страны постсоветского пространства, хотя и мы работаем на внешних рынках. Как говорится в той пословице, под лежачий камень вода не течет, поэтому нужно предпринимать усилия и двигаться в развитии и продаж, и закупки сырья в страны Азии, Африки – по всему миру. Мир широкий, поэтому предприятиям надо искать свои ниши. Мы живем в той реалии, которая существует, поэтому стоять на месте нельзя, весь мир для нас открыт, мы должны работать там, где это возможно. Понятно, что в силу санкционного давления и агрессивной риторики в адрес Беларуси и России страны Запада для наших промышленных предприятий закрываются, для многих уже закрыты либо будут закрыты, то есть нас не хотят туда пускать. Значит, нам нужно развиваться в другом направлении и не стоять на месте.

Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, на что нужно обращать особое внимание при решении вопроса импортозамещения в санкционных условиях? Валентин Байко:

Импортозамещение – это значит, что нужно производить продукцию на территории нашей станы. Здесь несколько составляющих. Это, во-первых, поиск других рынков и поставщиков сырья, потому что чтобы произвести продукт, нужно купить сырье, оборудование, технологии либо модернизировать то, что есть. Если предприятие не может сырье либо технологии завезти со стран Западной Европы, значит нужно это искать в Азии, нужно искать в Китае. Китай – очень динамично и агрессивно, быстро развивающаяся страна. И то, что было на слуху у людей, что китайское – это не очень хорошее, то за последние 5-10 лет произошли гигантские изменения. Эта страна очень продвинулась и в качестве, и в технологиях, сделала огромный рывок в своем развитии. Поэтому надо обращать внимание на азиатские рынки, в итоге находить решение.

Никита Рачиловский:

Тем более здесь наверняка большая конкуренция. Если есть спрос, то обязательно появляется предложение. Валентин Байко:

Конечно, конкуренция есть везде. В мире все (либо почти все) изобретено и существует, поэтому здесь вопрос качества и цены. Никита Рачиловский:

Беларусь всегда была социальным государством. Легко ли эту планку поддерживать и как крупный бизнес относится к социальной ответственности? Валентин Байко:

В новой Конституции написано, что у нас социально справедливое государство. И глава государства недавно в одном из выступлений говорил, что справедливость превыше всего. Социальная справедливость – в моем понимании это некие морально-этические, человеческие принципы для жизнедеятельности, для ведения бизнеса, для отношений с людьми, с партнерами. Мне кажется, что это важная составляющая бизнеса, как вы говорите, крупного или мелкого. Это для всех людей: веди с людьми так, как бы ты хотел, чтобы они вели себя с тобой. Относись к людям точно так же. Поэтому создание нормальных условия труда, достойные заработные платы, какие-то социальные льготы, гарантии, поддержка людей и трудовых коллективов – это правильно, справедливо. Об этом глава государства постоянно говорит, ратует за то, чтобы к людям относились справедливо. Для сенаторов это и приемы граждан, и помощь в решении каких-то вопросов. Для бизнеса это создание хороших условий труда, достойные заработные платы. Нести социальную ответственность, помогать людям… Не знаю, может, для кого-то это обязанность, но можно посмотреть на это и по-другому. Это благо, если человек имеет возможность помочь другим. Это привилегия – помогать другим.