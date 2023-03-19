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В новолуние все растения очень уязвимы. Календарь дачника на конец марта – список важных дел

19 марта 2023 12:08
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать март? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».  

В новолуние все растения очень уязвимы. Календарь дачника на конец марта – список важных дел-1

20-22 марта новолуние. Все растения становятся очень уязвимыми в эти дни, поэтому лунный календарь не рекомендует работать с ними. 23 марта в теплице и на подоконнике посевы лучше отложить. Также не рекомендуются обрезка, поливы и пересадка растений. 24 марта можно замачивать и проращивать семена томатов, баклажанов, перца и огурцов. Также это хороший день для посадки клубнелуковичных и многолетних цветов.  

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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