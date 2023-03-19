В новолуние все растения очень уязвимы. Календарь дачника на конец марта – список важных дел

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать март? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».
Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать март? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».
20-22 марта новолуние. Все растения становятся очень уязвимыми в эти дни, поэтому лунный календарь не рекомендует работать с ними. 23 марта в теплице и на подоконнике посевы лучше отложить. Также не рекомендуются обрезка, поливы и пересадка растений. 24 марта можно замачивать и проращивать семена томатов, баклажанов, перца и огурцов. Также это хороший день для посадки клубнелуковичных и многолетних цветов.
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