В новолуние все растения очень уязвимы. Календарь дачника на конец марта – список важных дел

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать март? Об этом рассказали в программе « Плюс-минус ».

20-22 марта новолуние. Все растения становятся очень уязвимыми в эти дни, поэтому лунный календарь не рекомендует работать с ними. 23 марта в теплице и на подоконнике посевы лучше отложить. Также не рекомендуются обрезка, поливы и пересадка растений. 24 марта можно замачивать и проращивать семена томатов, баклажанов, перца и огурцов. Также это хороший день для посадки клубнелуковичных и многолетних цветов.

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