В Чехии снегопады привели к многочисленным ДТП

Есть раненые. Практически остановлено движение на главной скоростной автотрассе, связывающей Прагу с восточными регионами страны. Сложная ситуация и на дорогах Словакии. А в Германии некоторые участки автобанов перекрыты из-за сильной гололедицы. Циклон постепенно ослабевает, однако с его последствиями справиться пока не удаётся. В Украине из-за непогоды без света остались более 300 населенных пунктов в 14-ти областях. А в Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение. Накануне снегопад сильно осложнил дорожную ситуацию. Вечером и ночью в российской столице произошло множество ДТП.