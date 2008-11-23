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В Чехии снегопады привели к многочисленным ДТП

23 ноября 2008 14:37
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Есть раненые. Практически остановлено движение на главной скоростной автотрассе, связывающей Прагу с восточными регионами страны. Сложная ситуация и на дорогах Словакии. А в Германии некоторые участки автобанов перекрыты из-за сильной гололедицы. Циклон постепенно ослабевает, однако с его последствиями справиться пока не удаётся. В Украине из-за непогоды без света остались более 300 населенных пунктов в 14-ти областях. А в Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение. Накануне снегопад сильно осложнил дорожную ситуацию. Вечером и ночью в российской столице произошло множество ДТП.
# общество

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