«Дороге жизни» - 67 лет

Свое название она получила от жителей блокадного Ленинграда в далеком 1941. По ней их вывозили на большую землю. За 152 дня было эвакуировано 514 тысяч блокадников. Именно эта ледовая трасса длиной в 29 километров позволила людям получать «блокадный» хлеб – по 250 граммов в день. Открытие «дороги жизни» сегодня вспоминали и в Минске. В столичный кинотеатр «Центральный» пришли ветераны Великой Отечественной, те, кто пережил блокаду Ленинграда, их дети и внуки, а также представители посольства Российской Федерации в нашей стане. И сегодня же двум ветеранам второй мировой вручили медали по случаю годовщины снятия блокады.