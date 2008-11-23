В учебном центре cухопутных войск прошло учение белорусских миротворцев

Армейский контингент провел спецоперацию и задержал несколько нарушителей. На несколько дней маленький учебный городок под Борисовом превратился в настоящую горячую точку. На улице "Синеокой" стоят блокпосты. А на остановке "Яблочная" автобуса не дождаться. Продуктовый магазин патрулирует часовой с оружием, а из домов то и дело слышны выстрелы.



Дождь и снег размыли дорогу. Но миротворцы тщательно прочесывают местность. Где-то вблизи притаились притаились злоумышленники. По замыслу учения, на мине подорвался один из военнослужащих миротворческого контингента. На помощь прибыли саперы, а пострадавшему оказана медицинская помощь.



А тем временем к блок посту приближается несколько подозрительных человек. Неожиданно начинается перестрелка. Миротворцы вынужденны ответить злоумышленникам. Контролировать ситуацию даже в зоне учебного конфликта весьма не просто. Поэтому среди миротворцев случайных людей нет. Их отличает не только военная подготовка, но и знание международного права, психологии, иностранных языков.



Иногда мирных доводов, действительно, недостаточно. В эодном из зданий находился лидер бандформирования. И сдаваться он явно не намеревался. Начался силовой захват. Однако и здесь миротворцам в первую нужно быстро думать и только потом метко стрелять. От этого зависит успех всей операции и собственная жизнь. Ведь зажатому в угол преступнику зачастую нечего терять. На сей раз задержание прошло успешно. Потери миротворцев минимальны. Однако в реальной ситуации добиться успеха будет сложнее.