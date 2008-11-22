Белорусские военные уничтожили 15 переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела-2М»

Таким образом, наша страна выполнила свои обязательства в области укрепления международной безопасности.

В свое время Беларусь одной из первых в СНГ согласилась уничтожить излишки некоторых типов легкого стрелкового оружия. В мае 2005 года наши военные избавились от 14 переносных зенитных ракетных комплексов Стрела 2М. В этом году подошла очередь еще пятнадцати.

Процесс уничтожения весьма сложный и дорогостоящий. На одну ракету необходимо более полутора килограммов взрывчатки. Она распределяется равномерно вдоль всей ракеты. Это позволяет надежно уничтожить все системы ракетного комплекса.

Эффективность уничтожения проверяет комиссия специалистов. Крупные остатки ракет подлежат повторному подрыву. Таково требование безопасности.

Эта поддержка предполагает совместную реализацию нескольких проектов. Один из них международная техническая помощь по повышению безопасности содержания легкого стрелкового оружия. Она предполагает современное переоснащение за счет средств ОБСЕ 15-ти военных объектов.

Часть этих работ уже выполнена. Объем финансирования - около одного миллиона долларов. В целом представители ОБСЕ остались довольны своим визитом. Они убедились, что наша страна эффективно выполняет взятые на себя обязательства. Эти остатки от ПЗРК Стрела лучшее тому подтверждение.

