В центре Минска появилась первая праздничная елка

15-метровую искусственную красавицу установили у Дворца спорта на проспекте Победителей. Ее основа - металлический каркас и около тысячи синтетических ветвей. Использование искусственных елей, считают столичные оформители, не только помогает сэкономить бюджетные средства, но и ежегодно спасает от вырубки не один десяток живых деревьев. К украшению новогоднего атрибута приступают 22 ноября. Сегодня же еще одна искусственная ель появится на площади Независимости. А к монтажу главной Новогодней красавицы на Октябрьской площади оформители приступят в последних числах ноября.