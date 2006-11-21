Прямой эфир

Мир отмечает День телевидения

21 ноября 2006 12:25
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Всемирный день телевидения был провозглашен Генассамблеей ООН в 1996 году. Государствам было предложено отмечать этот День обмениваясь телепрограммами о проблемах мира, безопасности, об экономическом и социальном развитии и расширении культурного обмена. Праздник отмечается всего десять лет, в то время как телевидению уже примерно 8 десятилетий. Первые эксперименты с использованием электронных лучей для передачи и приема изображения на определенные расстояния проводились еще в начале 20-х годов XX века в США, Японии и Советском Союзе.
# общество

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