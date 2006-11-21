Кадры нужно готовить сейчас

Кто в будущем возглавит министерства и предприятия страны знают в Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Два года назад в Академии создали банк данных перспективного кадрового резерва. Здесь числятся более тысячи молодых людей в возрасте до 31 года. Это студенты или дипломированные специалисты, способные к управленческой деятельности в госорганах. Выдвижение кандидатов в перспективный резерв осуществляется администрацией заведений, в которых учатся студенты, или руководством организаций по месту работы молодых специалистов.

Кстати, большинство перспективных специалистов числящихся в базе данных состоят в БРСМ. В академии управления при Президенте на базе самой массовой молодежной организации создан информационно-идеологический центр. Здесь тоже замечают перспективных и особо одаренных.

Правительство Беларуси утвердило рабочий план по совершенствованию политики занятости. Выделены четыре основных направления. Главное - повышение профессионализма работающих. Особое внимание - молодежной и женской безработице. Реализация рабочего плана позволит повысить экономическую активность незанятого населения, а также удержит уровень безработицы в Беларуси в допустимых 1,5 - 2%.

21 ноября министр образования Александр Радьков встретился с самыми инициативными студентами страны. Собеседники цитировали Эммануила Канта, анализировали преимущества студенческого самоуправления и организацию профильного обучения на селе. Как отметил министр, подобные акции помогают оценить и грамотно сформировать резерв молодых кадров, а также взглянуть на образовательные программы и наработки. Как показывает опыт предыдущих встреч, порой весьма существенные коррективы в эти программы вносят именно дельные предложения молодых людей.