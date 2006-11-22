В Полоцке встречали сыщиков

21 ноября здесь начался межгосударственный семинар сотрудников из 11 стран СНГ и Балтии розыскных подразделений правоохранительных органов. Беларусь, Россия, Украина, Азербайджан, Армения - и это лишь начало длинного списка участников. В таком составе работники розыскных отделов не собирались уже 15 лет. Специалисты делятся информацией о формах и методах работы по розыску преступников, а также людей, пропавших без вести. Оперативники обменяются опытом в применении спецсредств при розыске людей. По окончании семинара будут внесены некоторые поправки в соглашения между белорусскими и российскими ведомствами.