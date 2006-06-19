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В Центральном ботаническом саду зацвели ирисы

19 июня 2006 12:03
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На площадке, которую занимают эти растения, собрана уникальная коллекция - более 300 видов и сортов. Родина ириса - Средиземноморье, однако его культивируют во многих странах. Первые экземпляры этого цветка появились в Беларуси в 1956 году.

В Ботаническом саду есть еще один уголок, пройти мимо которого равнодушно сейчас не сможет ни один посетитель. Это плантация рододендронов или азалий, которая цветет с начала июня. По изяществу, форме и окраске цветка этот кустарник может сравниться лишь с розами. Когда бутоны рододендрона раскрываются, из-за цветочного обилия на деревце практически не видно листьев.

В естественных условиях азалии обитают в гористых странах. На территорию Беларуси их завезли в 70-х годах прошлого столетия. Теперь в коллекции Ботанического сада  около 100 дикорастущих видов и сортов рододендронов розовой, белой, желтой, оранжевой, красной и фиолетовой окрасок. Они хорошо себя чувствуют в климатических условиях Беларуси, поэтому не исключено, что вскоре азалии будут украшать улицы наших городов и сел.

# общество

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