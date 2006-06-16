Внимание, скоростной режим контролирует <Арена>!

Возможно, в скором времени такие предупреждения появятся на многих минских и загородных магистралях. На вооружении у столичной Госавтоинспекции появилось новое техническое средство для борьбы с нарушителями Правил дорожного движения. Новые приборы <Арена>, которые во множестве будут установлены в Минске, способны зафиксировать скорость движения транспортного средства и, в случае нарушения скоростного режима, сфотографировать его. Система обеспечивает передачу фотоизображений в режиме реального времени на переносной компьютер, находящийся на расстоянии до полутора километров. Если сотрудников ГАИ нет в этом радиусе, прибор попросту накапливает фотоизображения машин нарушителей и передает их по запросу автоинспекторов.