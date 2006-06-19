Не верьте слухам: купаться можно без опаски

Санитарное состояние зон отдыха не вызывает опасений у столичных врачей-эпидемиологов. Вода и пляжи в этом году не хуже, чем в прошлом. По оперативной информации Центра гигиены и эпидемиологии, микробиологический состав воды безопасен для здоровья отдыхающих.Как сообщили в столичном <Зеленстрое>, отсутствие фонтанчиков с питьевой водой - многолетняя проблема. Сегодня они работают лишь в зоне отдыха на Минском море. Председатель Минского горисполкома Михаил Павлов поручил решить проблему обеспечения зон отдыха питьевой водой до 1 июля текущего года.