На особом контроле частный сектор столицы

Частный сектор столицы в очередной раз проверили эпидемиологи. По результатам инспекции был составлен ряд протоколов. Основные претензии санитарной службы - к вывозу мусора с территорий частных домовладений.

В Центре гигиены и эпидемиологии считают, что необходимо пересмотреть график вывоза отходов, сделать его более приемлемым для жителей частного сектора столицы. Подобную инициативу поддержали и в управлении жилищно-коммунального хозяйства города.

Санитарные врачи и жилищно-коммунальные службы стремятся изменить жизнь владельцев личных домовладений к лучшему, приблизив их стандарты жизни к общегородским. У ЖКХ - своя стратегия: познакомить поближе жильцов и инженера по частному сектору. Правда, сделать это непросто. В Минске только 28 таких специалистов, а частных домов - более 16 тысяч. Потому многочисленные проблемы так и остаются в графе <нерешенные>.

По словам председателя Комитета по труду и социальной защите Мингорисполкома Марианны Щеткиной, в частном секторе столицы много одиноко проживающих людей. Это надо учитывать. Зарегистрировано 150 брошенных и пустующих домов. Существует проблема крупногабаритных отходов. Одним словом, сектор хоть и частный, а проблемы - общие. Значит и решать их необходимо сообща.