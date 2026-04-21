Екатеринбургский театр юного зрителя готовит большие гастроли по Беларуси

Большие гастроли по Беларуси готовит Екатеринбургский театр юного зрителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу в четырех городах – от Бреста до Гомеля – состоится показ спектакля о женщинах, которые в годы Великой Отечественной войны героически боролись с оккупантами.

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В Беларуси спектакль покажут впервые. Постановку готовят в рамках масштабного патриотического проекта «Живая память». Через творческие образы актеры передают женские характеры, их стремление к победе, мечты о мирном будущем. Также ожидается концертная программа с легендарными композициями, написанными в годы военного лихолетья. Премьера состоится летом.

Сергей Радченко, директор Екатеринбургского театра юного зрителя (Россия):

Подлинная история. Это правда, хотя это художественный вымысел. Алексей Дударев говорил о том, что к нему обращались, ему писали письма с пожеланием помочь выжившей фронтовичке, где она, как она. Люди верили, что это действительно происходило на самом деле, что это живые, а не вымышленные и придуманные персонажи. Поэтому было очень интересно над этим работать. Потому что ты откликаешься не только умом, но и сердцем.

Обмен гастролями – важная часть культурного диалога между Беларусью и Россией. Это тот самый случай, когда искусство действительно еще сильнее объединяет народы двух стран. Отметим, недавно в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле принимали белорусских артистов. На Урал свои лучшие постановки привезла творческая команда столичного ТЮЗа.