Жители отселенных деревень приезжают на Радуницу в родные места

Посетить кладбища, где похоронены предки, – традиция Радуницы. Но есть территории с особым правовым статусом, куда попасть можно только в этот день. Речь о землях, которые когда-то больше других пострадали от Чернобыльской аварии.

Через несколько дней исполнится 40 лет с момента, когда белорусы были вынуждены оставить свои дома. Но даже спустя десятилетия люди едут на малую родину, чтобы почтить память предков, встретиться с бывшими односельчанами и прикоснуться к деревьям в своих садах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории Свенского сельсовета Славгородского района находятся две такие деревни, куда на Радуницу приезжают бывшие жители из разных уголков страны.