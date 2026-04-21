Жители отселенных деревень приезжают на Радуницу в родные места
Посетить кладбища, где похоронены предки, – традиция Радуницы. Но есть территории с особым правовым статусом, куда попасть можно только в этот день. Речь о землях, которые когда-то больше других пострадали от Чернобыльской аварии.
Через несколько дней исполнится 40 лет с момента, когда белорусы были вынуждены оставить свои дома. Но даже спустя десятилетия люди едут на малую родину, чтобы почтить память предков, встретиться с бывшими односельчанами и прикоснуться к деревьям в своих садах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На территории Свенского сельсовета Славгородского района находятся две такие деревни, куда на Радуницу приезжают бывшие жители из разных уголков страны.
Для жителей деревни Бахань Радуница – единственная возможность приехать на малую родину без специального пропуска. В эти дни все шлагбаумы подняты, дороги открыты. Деревню захоронили в 1995 году. Но, несмотря на безжизненность населенного пункта, кладбище прирастает. Дети выполняют завещание родителей быть похороненными «дома». Такой обет сдержали в семье Коротковых. Бабушка, дедушка, отец, брат, а теперь и мама – все рядом.
Тамара Голышева:
Она то у дочки в Минске жила, то у меня в Могилеве. И все говорили: если мы умрем – я только на родину. Пожалуйста, отвезите. Ну мы выполнили ее просьбу.
Мама Коротковых покидала деревню последней. Уезжала, не оглядываясь, вспоминают дети, – настолько больно было прощаться с родным домом и страшно начинать все с чистого листа. Семью переселили в деревню Пудовня Дрибинского района.
Тамара Голышева:
Мама из деревни уезжала самой последней. Стали говорить ей, что как ты здесь одна останешься, все уезжают, а ты одна. С болью уезжала, короче говоря. Очень больно было.
На кладбищах в этот день вспоминают не только родственников. Люди ведут душевные разговоры о родной деревне, по которой скучают, вспоминают беззаботное детство, родительские дома, многие из которых хоть и остались навсегда в этой земле, но в памяти живут до сих пор.
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