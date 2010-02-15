Снегопад не повлиял на работу белорусских воздушных ворот

В Национальном аэропорту «Минск» все вылеты выполнялись согласно графику. Хотя время прибытия всех самолетов из Европы откладывалось на некоторое время. Так, встречавшим рейс из Стамбула, пришлось провести в зале ожидания лишний час. Практически такая же разбежка с расписанием была у авиалайнера из Германии.

Снег кружится, а скорей – летает, и всё для того, чтобы все рейсы из Минска улетели вовремя. Анатолий Савицкий десять лет за штурвалом, но не лайнера, а авторейдера. Чтобы все хорошо было в небе, он об этом заботится на земле.

Анатолий Савицкий, машинист авторейдера РУП «Национальный аэропорт Минск»:

Сейчас по смене ходим, по 12 часов. Если большой снег, выходим и в будний день. Нужно делать так, чтобы аэропорт работал

Свыше 3,5 километров в длину и 60 метров в ширину. Каждую минуту дорожники используют, чтобы убрать взлётную полосу Национального аэропорта.

Владимир Заяц, начальник смены аэродромной службы РУП «Национальный аэропорт Минск»:

Мы работаем в перерывах между полётами, полёты не прекращаются. Большие снегопады в этом году, и приходится максимально нагружать технику для того, чтобы аэропорт постоянно был в полной готовности.

Между небом и землей полтора десятка техники в режиме нон-стоп. Щетки, пушки, если надо и химическое «оружие» идет в ход.

Игорь Маркушевич, начальник аэродромной службы РУП «Национальный аэропорт Минск»:

Сегодня утром на полосе применили гранулированный реагент, отработает своё — мы его отметём, поставим высший коэффициент сцепления.

О небесной чистоте они только мечтают. Немного в сторону от главной дороги и отнюдь не второстепенные проблемы. Придорожные «подснежники» — достопримечательность зимнего ландшафта частного сектора. Правило «Убери для себя сам» здесь, к сожалению, не действует .

Это не копатели, а работники ЖЭС. Но вот всё чаще им приходится браться за лопату. Не один час работы, хотя убрать проезд трактором можно было за 10 минут. Только вот заглушённый кем-то одним двигатель осенью, зимой оказался настоящим шлагбаумом для многих.

Татьяна Лубенникова, заместитель директора по благоустройству ЖЭС-34 Центрального района Минска:

Вот машина не выезжала всю зиму. Объявление уже и не найти —постановление Мингорисполкома, что нужно на метр очищать снег вокруг автомобиля.

Висит на заборе, колышется ветром. На настоятельные просьбы освободить двор реагируют далеко не все водители — сетуют коммунальные службы.

Татьяна Лубенникова, заместитель директора по благоустройству ЖЭС-34 Центрального района Минска:

Можно составить штраф, но для этого нужно присутствие владельца машины, чтобы вместе с ним и свидетелем составить протокол.

Вместе с тем, генеральная уборка столицы на выходных прошла успешно. Четвёртый раз минские коммунальщики чистили город от снега, что называется с нуля. Свыше восьмисот единиц спецтехники и три тысячи кубометров реагентов решили «всыпать» зиме напоследок.

Иван Гуринович, генеральный директор ГПО «Горремавтодор»:

Чем больше снега на проезжей части, тем больше будет разрушаться дорога. Поэтому надо активно работать по вывозке снега.

Такой бы периной да укрыться. Снежная высота на выходных установила новый рекорд. В Полоцке сугробы свыше полуметра. Несмотря на то, что весна по календарю вот-вот наступит, зима, по всей видимости, не сдаёт позиции.