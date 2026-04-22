В Минске прошло заседание Совета по устойчивому развитию, посвященное 40-летию аварии на ЧАЭС

Последствия той страшной аварии все еще требуют не разъединения, географических споров и исторических фейков, а совместных действий. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на заседании Совета по устойчивому развитию, посвященному 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы комплексного восстановления и развития пострадавших регионов после Чернобыля сегодня в центре внимания представителей госорганов, международных партнеров и экспертов. Решение проблем преодоления и минимизации последствий аварии остается одной из важнейших задач в нашей стране.

На протяжении 40 лет Беларусь преодолела путь от ликвидации чрезвычайной ситуации к возрождению и устойчивому социально-экономическому развитию пострадавших земель. За этот период выполнено 6 государственных программ, финансирование которых составило значительную часть республиканского бюджета. Белорусские специалисты добились существенных успехов в решении экологических проблем, восстановлении инфраструктуры, строительстве жилья, медицинской реабилитации и создании комфортных условий проживания на землях, затронутых аварией. Эти достижения стали возможны благодаря упорной работе по возрождению регионов и постоянному контролю со стороны Президента Беларуси. Также, особенно в первые годы, нашему государству была оказана весомая международная помощь.

Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси:

В плане того, что делает система ООН, у нас очень большой опыт уже, начиная даже с 2004 года, когда организация ПРОООН взяла на себя координирующую роль в ликвидации последствий и вообще в направлениях таких, как улучшение сельского хозяйства в тех регионах, где это возможно, построение инфраструктуры, поддержки социально-психологического характера и так далее.