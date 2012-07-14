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В бланках для ответов на ЦТ белорусские абитуриенты матерились

14 июля 2012 14:32
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Новости Беларуси. По словам директора Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николая Феськова, абитуриенты, не зная ответов на задания централизованного тестирования, иногда писали в бланках стихи, объяснения в любви к военкому, встречались и нецензурные выражения, сообщает ctv.by со ссылкой на БелТа.

Оставляя в бланке нецензурные выражения, абитуриенты автоматически лишались права получения сертификата даже при высоком балле. Некоторые абитуриенты делали ошибки в написании своих инициалов.

Николай Феськов, директор Республиканского института контроля знаний:
Причем это происходит на каком-нибудь одном из предметов, а потом абитуриент не может получить сертификаты по всем трем предметам и доказать, что тот человек, который указан в сертификате, и есть он.

# общество # Образование # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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