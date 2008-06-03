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В Бишкеке открылось заседание Совета по здравоохранению при Интеграционном комитете ЕврАзЭС

03 июня 2008 16:52
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Глава белорусской делегации – замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач страны Валентина Качан.

Беларусь инициирует создание программы "Здоровье народов ЕврАзЭС" для стран-участниц Евразийского сообщества. Официальный Минск считает необходимым рассмотреть вопросы, касающиеся сотрудничества в борьбе с такими серьезными инфекционными заболеваниями как птичий грипп, СПИД, туберкулез и малярия.

Белорусская делегация намерена озвучить в Бишкеке свою позицию относительно подготовки медиков стран Евразийской шестерки, повышения их квалификации, признания государственных дипломов, а также сотрудничества в области обеспечения населения государств ЕврАзЭС лекарствами и медтехникой.

Напомним, что членами Евразийского экономического сообщества с момента его образования являлись пять государств – Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. Позже к ним присоединился Таджикистан, а в январе 2006-го в состав ЕврАзЭС вошел Узбекистан. В мае 2002 года по просьбе руководства Молдовы и Украины этим странам был предоставлен статус наблюдателя при ЕврАзЭС. В 2003 году была удовлетворена аналогичная просьба Армении.

# общество

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