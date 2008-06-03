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Перекрыт канал поставки контрабандного товара из Китая, Гонконга, Литвы, Латвии и Эстонии

03 июня 2008 16:49
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На протяжении шести лет несколько белорусских граждан в обход таможенных платежей привозили комплектующие для оргтехники. Следствие располагает данными о более чем 200 подобных фактах. В схеме использовались поддельные документы с заниженной стоимостью ввозимых материальных ценностей. Оплата проводилась через электронные платежные системы сети Интернет. В госбюджет страны, таким образом, не поступило порядка 80-ти миллионов белорусских рублей.
# общество

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