Перекрыт канал поставки контрабандного товара из Китая, Гонконга, Литвы, Латвии и Эстонии

На протяжении шести лет несколько белорусских граждан в обход таможенных платежей привозили комплектующие для оргтехники. Следствие располагает данными о более чем 200 подобных фактах. В схеме использовались поддельные документы с заниженной стоимостью ввозимых материальных ценностей. Оплата проводилась через электронные платежные системы сети Интернет. В госбюджет страны, таким образом, не поступило порядка 80-ти миллионов белорусских рублей.