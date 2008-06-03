Ни один усыновленный иностранцами белорусский ребенок не стал объектом торговли

Об этом сообщила директор Центра по усыновлению Наталья Поспелова во время пресс-тура, организованного для российских журналистов. В рамках четырехдневного семинара представителей СМИ ознакомят с белорусским опытом противодействия торговле людьми. Наша модель международного усыновления считается одной из самых успешных в СНГ. Причина эффективности – строгая регламентированность процедуры. Иностранцев, желающих усыновить ребенка, сначала проверяют в их стране, а потом еще и в Беларуси. Контроль продолжается и после усыновления, не реже двух раз в год. За дальнейшей судьбой ребенка следят вплоть до совершеннолетия. В настоящее время в семьях иностранцев находятся более 3 тысячи усыновленных белорусских детей.