Открытие купального сезона в Гродненской области обернулось трагедией

За три дня на водоемах утонули 3 человека и все три смерти зарегистрированы в так называемых местах, не пригодных для купания.

Фигуру тонущего человека на другом берегу реки увидел наблюдатель спасательной станции. Дежурные ОСВОДовцы и водолаз уже через 40 секунд были на месте предполагаемого ЧП. Не больше минуты на поиски под водой и горе-пловец поднят на катер. Сегодня в качестве спасенного – манекен, а тревога оказалась учебной. Однако, полученные навыки работники станции ежедневно применяют при спасении людей.

Сегодня спасательные станции оборудованы по последнему слову техники. Современные катера, водолазное снаряжение, усовершенствованная система слежения. От поступления сигнала и до спасения человека проходит меньше пяти минут. Однако, во всем Принеманском регионе пока только 9 подобных станций и около 40-ка постов. В то время, как рек и водоемов больше тысячи.

В прошлом году в белорусских водоемах утонуло около тысячи человек. Более половины из них находились в состоянии алкогольного опьянения. В связи с наступлением теплой погоды ОСВОД предупреждает о соблюдении правил безопасного поведения на воде. В ОСВОДе рекомендуют купаться только в зоне действия спасательных станций и постов, которых в настоящее время в республике – 154.

