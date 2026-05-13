Более 300 мелких хищений и нарушения дисциплины выявлены с начала посевной – МВД

Участковые инспекторы милиции продолжают контроль за ходом посевной кампании. Основные задачи – поддержка руководителей хозяйств, соблюдение трудовой дисциплины, предотвращение хищений и выявление фактов бесхозяйственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Млынарчик, заместитель начальника ГУОПП МВД Беларуси:

С начала посевной установлены факты отсутствия сторожей на рабочих местах, а также нахождение работников в состоянии алкогольного опьянения. О всех таких происшествиях информируются руководители предприятий и местные органы власти. Кроме того, более 300 лиц совершили мелкие хищения сельхозпродукции. Зафиксировано свыше 200 фактов незаконного обращения нефтяного топлива. Похищенное имущество возвращено в сельхозорганизации. Отмечу, что за совершение таких деяний предусмотрена ответственность в плоть до уголовной.

В Министерстве внутренних дел обращают внимание: работа по обеспечению продовольственной безопасности страны будет продолжена.