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Рыбалка без риска электротравматизма – напоминаем правила безопасности

20 мая 2026 10:00
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Рыбалка – это прекрасный способ провести время на природе. Но есть места, где такое, казалось бы, безопасное увлечение может представлять настоящую угрозу. 

Рыбалка без риска электротравматизма – напоминаем правила безопасности-2

Юрий Толкачев, инспектор энергогазинспекции филиала «Госэнергогазнадзор» по г. Минску и Минской области:
В границах охранных зон воздушных линий не допускается осуществлять лов рыбы с применением снастей, позволяющих приблизиться на недопустимое расстояние, так и ведущим частям к проводам. Выполнять полеты воздушных змей, удерживаемых веревкой. Ответственность за нарушение правил охраны электрических сетей влечет на наложение штрафа в размере до 10 базовых величин. Ни в коем случае нельзя проходить с поднятой вверх разложенной удочкой под проводами, так как визуально определить расстояние от конца удилища до них практически невозможно, поэтому не стоит рисковать. 

Современные удочки, особенно те, которые сделаны из легких, но проводящих материалов, могут стать ловушкой. Если случайно поднять такую удочку слишком близко к высоковольтным проводам, даже без прямого касания можно получить удар током.

Подробности в видео

# Правила безопасности

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