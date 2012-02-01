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В Беларуси в 2012 году усилится господдержка обучающейся молодежи

01 февраля 2012 13:37
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Об этом сообщил министр образования Сергей Маскевич.

В ведомстве подводили итоги за прошлых год и озвучили задачи на текущий. В частности, предусмотрены и далее скидки со стоимости платного обучения. В минувшем учебном году их общая сумма превысила 4 миллиарда рублей. Были также увеличены выплаты из бюджета за успехи в учебе, общественной и научной работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для учащихся ПТУ предусмотрено назначение учебной стипендии при наличии среднего балла успеваемости «4» (ранее – «3»). Кроме того, приняты меры для стимулирования предприимчивости учреждений образования.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:
Внесены изменения в налоговое законодательство, и учреждения образования освобождены от налога на прибыль, есть другие льготы, по аренде. Это открывает новые возможности, которые стимулируют внебюджетную деятельность. Научную деятельность, экспорт образовательных услуг. Вот на эти направления будем в основном акцентировать внимание.

# общество # Образование # Белоруссия

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