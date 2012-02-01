Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отмечает третью годовщину интронизации

Этот день ежегодно отмечается всей церковью как большой праздник.



Сегодня в Москве иерарх совершит Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. На нее собрались архиереи из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также более тысячи простых верующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



С годовщиной интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что деятельность Патриарха и впредь будет способствовать процветанию Православной Церкви и упрочению единства братских народов.