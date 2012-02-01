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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл отмечает третью годовщину интронизации

01 февраля 2012 09:41
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Этот день ежегодно отмечается всей церковью как большой праздник.

Сегодня в Москве иерарх совершит Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. На нее собрались архиереи из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, а также более тысячи простых верующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С годовщиной интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что деятельность Патриарха и впредь будет способствовать процветанию Православной Церкви и упрочению единства братских народов.

# общество # Религия

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