Министерство образования Беларуси: В отдельных регионах прекращены занятия в 1-4 классах

В связи с усилением морозов Минздрав Беларуси рекомендует местным властям устроить школьникам каникулы. И, как сообщили в Министерстве образования, занятия могут отменить, если минус уйдет за отметку в 25 градусов и ниже.



Временный перерыв в учебе, в первую очередь, может коснуться учеников начальных классов. А вот детским садам уже рекомендовали не проводить прогулки на свежем воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Валентина Маевская, заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:

На сегодняшний день мы располагаем информацией, что в отдельных регионах принято решение о прекращении занятий в 1-4 классах. К примеру, в Борисове и Логойском районе. По каждому району управление образования совместно с управлением здравоохранение принимает решение о прекращении занятий.