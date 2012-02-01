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Министерство образования Беларуси: В отдельных регионах прекращены занятия в 1-4 классах

01 февраля 2012 10:37
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В связи с усилением морозов Минздрав Беларуси рекомендует местным властям устроить школьникам каникулы. И, как сообщили в Министерстве образования, занятия могут отменить, если минус уйдет за отметку в 25 градусов и ниже.

Временный перерыв в учебе, в первую очередь, может коснуться учеников начальных классов. А вот детским садам уже рекомендовали не проводить прогулки на свежем воздухе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Маевская, заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:
На сегодняшний день мы располагаем информацией, что в отдельных регионах принято решение о прекращении занятий в 1-4 классах. К примеру, в Борисове и Логойском районе. По каждому району управление образования совместно с управлением здравоохранение принимает решение о прекращении занятий.

# общество # Погода # Образование # Белоруссия

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