В Беларуси ужесточат требования к нерадивым родителям

Государственная служба занятости намерена определить виды работ, где будет использоваться труд родителей, уклоняющихся от воспитания своих детей. Эта проблема давно назрела в обществе. Механизм организации специально оплачиваемых работ сейчас разрабатывается. Согласно новой редакции закона о занятости населения, трудоустройство гарантировано всем, кто по решению суда обязан компенсировать государству затраты на содержание детей, находящихся на гособеспечении.