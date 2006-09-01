Прямой эфир

В Беларуси ужесточат требования к нерадивым родителям

01 сентября 2006 14:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Государственная служба занятости намерена определить виды работ, где будет использоваться труд родителей, уклоняющихся от воспитания своих детей. Эта проблема давно назрела в обществе. Механизм организации специально оплачиваемых работ сейчас разрабатывается. Согласно новой редакции закона о занятости населения, трудоустройство гарантировано всем, кто по решению суда обязан компенсировать государству затраты на содержание детей, находящихся на гособеспечении.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
01 сентября 2006 14:17

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в открытии Полесского государственного университета

01 сентября 2006 14:16

День знаний отмечали во всех вузах страны

01 сентября 2006 12:18

Заготовки на зиму станут дешевле