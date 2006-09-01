Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в открытии Полесского государственного университета

Полесский государственный университет - это экономический вуз. В нем будут учиться около 4 тысяч студентов.

Пока здесь только два факультета: экономический и факультет банковского дела. Но похоже в Пинске на этом останавливаться не собираются.

Вуз создан на базе организованного Пинского высшего банковского колледжа, а также филиалов Белорусского государственного экономического университета и Частного института управления и предпринимательства. В Беларуси не планируется создание новых вузов, акцент будет сделан на их модернизацию, - заявил на открытии университета Президент.

Александру Лукашенко показали учебные аудитории и студенческое общежитие. Здесь есть все для отличной учебы и полноценного отдыха. Даже прачечная своя и тренажерный зал. После осмотра студенческого городка, Президент остался доволен.